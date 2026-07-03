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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Крыму ночью раздалась серия взрывов: под ударом могли оказаться военные аэродромы и электроподстанция

В ночь на 3 июля во временно оккупированном Крыму прозвучали многочисленные взрывы и стрельба сразу в нескольких районах — сообщают об атаке дронов вблизи военных аэродромов в Каче, Саках, Гвардейском, а также вероятное поражение крупной электроподстанции.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Крым

Крым / © Жовта стрічка

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 3 июля зафиксировали серию взрывов и работу противовоздушной обороны РФ сразу в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

По сообщениям местных жителей, примерно с 03:00 до 04:15 взрывы и стрельба раздавались в районе аэродромов "Гвардейское", "Кача" и "Саки" в Новофедоровке. Также громкие взрывы слышали в Бахчисарайском, Сакском и Симферопольском районах.

Кроме того, жители сообщили о стрельбе и взрывах возле мыса Фиолент в Севастополе, куда, по их словам, двигалась новая группа беспилотников.

В городе Старый Крым и близлежащих селах после взрывов исчезло электроснабжение. По предварительной информации, удар мог быть нанесен по большой узловой электроподстанции 220/35 кВ «Марьяновка» в Красногвардейском районе.

Над селом Марьяновка очевидцы заметили густой черный дым. Отмечается, что эта электроподстанция ранее попадала под атаку.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 28 июня в оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Атакована Сакская ТЭЦ, расположенная возле города Саки. В районе объекта в течение часа прогремели 16 взрывов, после чего местные жители заметили зарево и дым.

После прилетов на энергообъекте возник пожар. Возгорание произошло в районе резервуаров с топливом.

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Дата публикации
Количество просмотров
146
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