В Крыму ночью раздавались стрельба и взрывы: первые детали
В ночь на 20 февраля в оккупированном Крыму зафиксировали активную работу российской ПВО вблизи аэродромов «Кача» и «Бельбек». Очевидцы сообщают о хаотичной стрельбе, сигнальных ракетах и взрыве.
Около 23:54 на аэродроме «Кача» во временно оккупированном Крыму началась интенсивная стрельба трассирующими боеприпасами.
Об этом сообщают подписчики крымских мониторинговых каналов, в том числе « Крымский ветер ».
По сообщениям очевидцев, территорию подсвечивали ракетницами и синим прожектором. Стрельба велась хаотично, но была массированной.
Подписчики из Бахчисарая также сообщали о работе российской противовоздушной обороны. В Севастополе снова был объявлен сигнал воздушной тревоги.
На военном аэродроме "Бельбек" запускали сигнальные ракеты и открывали огонь из пулеметов.
В 00:42 на «Каче» включили уже два прожектора, после чего снова началась стрельба трассерами. Впоследствии к обстрелам подключилась зенитная установка. Территорию продолжали подсвечивать сигнальными ракетами.
По состоянию на 00:54 стрельба продолжалась. По словам очевидцев, в работе было уже три прожектора, огонь вели в разные стороны, сигнальные ракеты не жалели. Предварительно по воздушным целям попаданий не зафиксировано.
В 01:18 в районе аэродрома "Кача" раздался взрыв. Официальной информации о последствиях инцидента пока нет.
