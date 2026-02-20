В Крыму ночью раздавались стрельба и взрывы: первые детали

Аэродром "Бельбек" / © Львовская железная дорога

Около 23:54 на аэродроме «Кача» во временно оккупированном Крыму началась интенсивная стрельба трассирующими боеприпасами.

Об этом сообщают подписчики крымских мониторинговых каналов, в том числе « Крымский ветер ».

По сообщениям очевидцев, территорию подсвечивали ракетницами и синим прожектором. Стрельба велась хаотично, но была массированной.

Подписчики из Бахчисарая также сообщали о работе российской противовоздушной обороны. В Севастополе снова был объявлен сигнал воздушной тревоги.

На военном аэродроме "Бельбек" запускали сигнальные ракеты и открывали огонь из пулеметов.

В 00:42 на «Каче» включили уже два прожектора, после чего снова началась стрельба трассерами. Впоследствии к обстрелам подключилась зенитная установка. Территорию продолжали подсвечивать сигнальными ракетами.

По состоянию на 00:54 стрельба продолжалась. По словам очевидцев, в работе было уже три прожектора, огонь вели в разные стороны, сигнальные ракеты не жалели. Предварительно по воздушным целям попаданий не зафиксировано.

В 01:18 в районе аэродрома "Кача" раздался взрыв. Официальной информации о последствиях инцидента пока нет.

