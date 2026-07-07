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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Крыму ночью раздавались взрывы и фиксировали перебои со светом: что известно

В ночь на 7 июля во временно оккупированном Крыму жители сообщали о взрывах в Сакском и Советском районах, а также о кратковременных перебоях с электроснабжением в Симферополе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Взрыв

Взрыв / © ТСН.ua

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 июля было неспокойно. По сообщениям подписчиков Telegram-канала «Крымский ветер», над Советским районом заметили беспилотники, после чего там раздались взрывы.

Также очевидцы сообщили о мощном взрыве в Сакском районе.

Кроме того, жители Симферополя заявили, что примерно между 00:50 и 01:00 в городе наблюдались перебои с электроснабжением – напряжение снижалось, а свет несколько раз мигал.

Официального подтверждения информации от оккупационных властей пока нет. Обстоятельства инцидентов уточняются.

Ранее мы сообщали, что в июне Силы обороны Украины поразили более 200 тысяч вражеских целей , установив рекорд по эффективности боевой работы. Основной акцент был на уничтожении логистики противника: складов, транспорта и маршрутов снабжения. За месяц украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тысяч российских окупантов. Также в июне зафиксировано рекордное количество пораженной артиллерии, перехвачено 49 575 вражеских дронов и установлен самый высокий показатель по уничтожению автомобильной и мототехники РФ.

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Дата публикации
Количество просмотров
4
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