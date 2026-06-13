В Крыму – новый прилет: "птицы" СБС разнесли завод-гигант в Армянске, там пожар (видео)

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В ночь на 13 июня беспилотники атаковали предприятие в оккупированном Армянске, известное как «Крымский титан». По предварительным данным, на территории завода зафиксировано попадание и пожар.

Об этом сообщает командующий СБС ВСУ Робер «Мадьяр» Бровди.

Удар по заводу РФ у Криму

Предприятие является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе. После оккупации Крыма завод перешел под контроль российской компании «Русский титан». Продукция используется, в частности, в химической промышленности и может применяться в производстве компонентов для военной сферы.

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«Волелюбная Украинская Птица в ночь на 13 июня совершила визит вежливости по вышеупомянутому объекту. Объективным контролем подтверждено нанесение поражений», — сообщил «Мадяр».

Местные жители также сообщали о серии взрывов и масштабном пожаре на территории завода. По информации источников, работа предприятия временно остановлена.

Официального подтверждения масштабов разрушений от российской стороны пока нет.

Украина отрезает россиян от Крыма — последние новости

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупированный Крым остается одним из ключевых военно-логистических узлов России и используется для поддержки боевых действий против Украины. На полуострове размещены аэродромы, авиация и ракетные комплексы, в том числе Искандер-М, а также береговые системы Бал и Бастион, которые россияне используют для ударов по украинской территории. В ВМС отмечают, что Крым фактически остается «пусковой площадкой» для атак РФ, поэтому на полуострове продолжает сохраняться значительное количество приоритетных военных целей для Сил обороны Украины.

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По данным ТСН, Силы обороны Украины существенно усложнили российскую логистику в оккупированный Крым, нанеся удары по ключевым сухопутным маршрутам, мостам и переправам, которые использовались для поставок войск РФ. Украина намерена в ближайшее время полностью изолировать остров, взяв под огневой контроль основные логистические пути оккупантов в Крым.

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