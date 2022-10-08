В Крыму образовались огромные очереди на паромную переправу после взрыва на мосту (видео)

В Крыму, кроме очередей на АЗС, толпа людей стоит в очереди на паромную переправу.

После взрывов на Крымском мосту люди начали собираться в огромные очереди на паромную переправу, чтобы выехать с полуострова.

Соответствующие видео пользователи публикуют в Сети.

В частности, люди жалуются, что паромная переправа в Керчи заброшена.

Напомним, после взрыва и пожара на Крымском мосту началась паника. В частности, жители начали штурмовать АЗС. Там образовались огромные очереди.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

На Крымском мосту сегодня утром, 8 октября, произошел пожар в результате подрыва грузовика.

Президент России Владимир Путин после взрыва поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия. Впоследствии в Кремле издали "методичку" для СМИ об освещении взрыва на Крымском мосту.

Военный эксперт Александр Мусиенко подчеркнул, что мощный взрыв на Крымском мосту – это только начало. Российским захватчикам нужно как можно быстрее убегать из Крыма, поскольку ВСУ продолжат уничтожать военные объекты на временно оккупированном полуострове.

Позже стало известно, что в результате взрыва погибли три человека. По предварительной информации, это пассажиры легкового автомобиля, который был рядом с взорвавшимся грузовиком.

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