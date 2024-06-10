В Крыму объявили эвакуацию для семей российских оккупантов

Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область.
Российские оккупанты получили приказ от военно-политического руководства эвакуировать свои семьи из Крыма. В частности, это касается военнослужащих из подразделений ПВО.
Об этом пишет партизанское движение "АТЕШ".
Как отмечается, агент партизанского движения, входящего в расчет систем ПВО, которая дислоцирована в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию семей военных городов Южного военного округа.
"Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без надлежащего покрытия. Параллельно ВС России создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне, в то время как основное внимание идет из Крыма", — отметили в партизанском движении.
Напомним, что в оккупированном Донецке зафиксировали мощные прилеты по позициям ПВО.
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