В Крыму объявили мобилизацию военных-предателей, которые в 2014 году перешли на сторону России

В Крыму объявили мобилизацию военных-предателей, которые в 2014 году перешли на сторону России

Кремль решил принудительно мобилизовать в Крыму военных, которые в 2014 году поддержали аннексию и предали Украину.

Этих предателей Россия хочет бросать на войну против Украины, пополнив ими разбитые бригады, находящиеся сейчас на полуострове.

Об этом сегодня, 18 мая, сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив на своей странице в Telegram.

"Несмотря на то, что скрытая мобилизация в РФ провалилась, россияне нашли выход по привлечению новых солдат. В апреле они организовали принудительную мобилизацию в "ЛДНР". Однако люди начали прятаться, а на фронте эти солдаты разбегались при первых обстрелах. Поэтому Кремль нашел новое решение — мобилизация крымских предателей 2014 года", — написал Андрусив.

По словам советника министра МВД, Украину предали около 14 тысяч военнослужащих. За 8 лет многие из них демобилизовались и ушли со службы.

"Так вот сейчас их в принудительном порядке мобилизуют и пополняют ими разбитые бригады, которые находятся на восстановлении в Крыму. Особенность этой новости в том, что предатели не подлежат обмену. Они проходят по статье 111 государственная измена, и будут приговариваться к 15 годам заключения", — отметил он.

Напомним, в аннексированном Крыму российские подразделения, понесшие значительные потери, пытаются восстановить боеспособность.

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