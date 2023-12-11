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В Крыму оккупационная "власть" бьет тревогу из-за дефицита топлива — ЦНС

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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462
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В Крыму оккупационная "власть" бьет тревогу из-за дефицита топлива — ЦНС

Топливо / Фото: Associated Press

Центр нацсопротивления просит сообщать о местонахождении топливных складов врага.

Во временно оккупированном Крыму возник значительный дефицит топлива. Причины – большие затраты и ограниченная логистика через мост.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что запасов горючего в Крыму хватает на 9-15 дней, что заставляет местную "оккупационную администрацию" бить тревогу. При этом топливо в первую очередь выделяют на нужды русской армии, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас.

Центр национального сопротивления просит сообщать о местонахождении топливных складов врага, чтобы "Силы Обороны могли ускорить коллапс из России в регионе".

Напомним, крымские партизаны проникли в военкомат в Туле. Что они там увидели – читайте ЗДЕСЬ.

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Дата публикации
Просмотры
462
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