В Крыму оккупационная "власть" бьет тревогу из-за дефицита топлива — ЦНС

Центр нацсопротивления просит сообщать о местонахождении топливных складов врага.
Во временно оккупированном Крыму возник значительный дефицит топлива. Причины – большие затраты и ограниченная логистика через мост.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что запасов горючего в Крыму хватает на 9-15 дней, что заставляет местную "оккупационную администрацию" бить тревогу. При этом топливо в первую очередь выделяют на нужды русской армии, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас.
Центр национального сопротивления просит сообщать о местонахождении топливных складов врага, чтобы "Силы Обороны могли ускорить коллапс из России в регионе".
Напомним, крымские партизаны проникли в военкомат в Туле. Что они там увидели – читайте ЗДЕСЬ.
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