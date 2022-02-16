В Крыму оккупационные власти на несколько лет осудили украинского журналиста

В Крыму оккупационные власти на несколько лет осудили украинского журналиста

Денисова уверена, что дело сфабриковано и имеет политическую подоплеку.

Оккупационный суд в Крыму незаконно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал на 110 тысяч российских рублей корреспондента "Радио Свободы" Владислава Есипенко.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Оккупанты обвинили Владислава Есипенко в якобы "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств". Такой приговор вынес подконтрольный России так называемый "Симферопольский районный суд".

Украинская омбудсменка осуждает решение оккупационного суда. Она уверена, что все обвинения против журналиста "являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело сфабриковано".

"Приговор Владиславу Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным " – обратилась Людмила Денисова.

Напомним, что Владислав Есипенко 10 марта задержан в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он является фрилансером "Радио Свободы". Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, проходившей в Симферополе.

В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.

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