В Крыму оккупанты "национализировали" квартиру Зеленской и здание крымскотатарского Меджлиса

Во временно оккупированном Крыму оккупанты "национализировали" квартиру первой леди Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Национализировали" россияне и другие объекты, в том числе здание в Симферополе, принадлежавшее крымскотатарскому Меджлису.

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов назвал Зеленскую "врагом России", а Меджлис крымскотатарского народа — экстремистским.

"Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, принадлежавшее запрещенному в России экстремистскому "меджлису", а также квартира Елены Зеленской в Ялте", — написал оккупант в своем телеграмме.

Напомним, в оккупированном Мелитополе также продолжается волна "национализации" жилья. Раньше оккупанты делали поквартирные рейды, обнаруживали пустые квартиры, которые признавали "бесхозными".

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