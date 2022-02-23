В Крыму оккупанты подгоняют колонны тяжелой техники к линии разграничения с материковой Украиной — Чубаров

В Крыму оккупанты подгоняют колонны тяжелой техники к линии разграничения с материковой Украиной — Чубаров

Российские захватчики стянули в Крым военную технику и начали направлять ее в оккупированный Армянск.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму, аннексированном российскими оккупантами, заметили колонны тяжелой военной техники РФ. Ее оккупационные власти несколько дней назад рассредоточили в селах и полях районов оккупированного Крыма, примыкающих к Херсонской области.

Об этом украинский крымскотатарский политик и общественный деятель и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook.

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"Российскую тяжелую военную технику, несколько дней назад рассредоточенную по селах и полях районов оккупированного Крыма, прилегающих к Херсонской области, с вечера стали выстраивать в колонны и направлять своим ходом в направлении города Армянска, расположенного с крымской стороны линии разграничения с материковой частью Украины", – говорится в его сообщении.

Напомним, российские оккупанты в Крыму эвакуировали всю ночную смену на химзаводе в Армянске: Кулеба предупредил о новых провокациях.

Ранее стало известно, что в Крыму оккупанты прекратили работу КПВВ для въезда/выезда граждан с украинского полуострова на подконтрольную территорию. Беспрепятственно попасть в Крым могут только жители оккупированного полуострова, которым Россия выдала свои паспорта.

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