В Крыму оккупанты строят на админгранице с Херсонщиной фортификационные сооружения и проводят "мобилизацию"

Оккупанты в Крыму начали строить защитные сооружения на админгранице с Херсонской областью.
Также на полуострове идет скрытая "мобилизация", а с 19 сентября оккупационные администрации запретили мужчинам выезжать из Крыма на территорию России.
Об этом сообщило представительство президента Украины в АРК в Facebook.
"На админгранице с Херсонской областью отмечено возведение фортификационных сооружений для личного состава и тяжелой техники российских войск", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что на полуострове продолжается скрытая "мобилизация", а мужчинам не разрешают выезжать в Россию.
"На крымских заправках размещают объявления о наборе "добровольцев" в российскую 810-ю бригаду морской пехоты. По данным Генштаба, эта бригада потеряла 85% личного состава в войне с Украиной", — говорится в сообщении.
По словам главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, во временно оккупированном Крыму формируют два батальона, которых отправят на войну против Украины.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в Чонгаре российские военные заставляют местных жителей рыть окопы и строить блиндажи. По его словам, российские оккупационные войска уже понимают, что вход Вооруженных Сил Украины в Крым – это только вопрос времени.
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