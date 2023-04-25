В Крыму оккупанты ворвались с обыском к правозащитнику Джеппарову и забрали его с собой – Чубаров

Глава Меджлиса напомнил, что более восьми лет назад оккупанты открыто похитили сына и племянника Джеппарова.

Утром в Крыму российские оккупанты ворвались с обыском к правозащитнику Абдурешиту Джеппарову и забрали его с собой.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Сегодня утром российские каратели в оккупированном Крыму ворвались в дом правозащитника, активного участника крымскотатарского национального движения со времен СССР Абдурешита Джеппарова, проживающего в городе Qarasuvbazar (российские оккупанты называют этот город Белогорск)", — написал он.

Чубаров подчеркнул, что после завершения обыска, продолжавшегося с 07:00 до 10:00 и в ходе которого в доме изъяли все телефоны и электронные устройства, ”каратели из ФСБ забрали с собой Абдурешита Джеппарова”.

Глава Меджлиса напомнил, что более восьми лет назад оккупанты открыто похитили сына и племянника Джеппарова.

"Тогда, вечером 27 сентября 2014 года, к Исляму Джеппарову и Джевдету Ислямову, находившимся возле магазина автозапчастей "Кисмет" города Qarasuvbazar, подъехал микроавтобус Volkswagen Transporter, откуда выскочили неизвестные в масках и силой затолкали молодых людей". направлении", — написал Чубаров.

Он подчеркнул, что, несмотря на все усилия по розыску похищенных Исляма и Джевдета, об их судьбе ничего до сих пор неизвестно.

Отметим, 17 апреля постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на сегодняшний день в колониях временно оккупированного Крыма и России находятся 180 политзаключенных-крымчан. У многих из них серьезные проблемы со здоровьем, часть из них – пожилые люди.

Напомним, 11 августа сообщалось, что в Крыму началась волна репрессий против крымских татар. Людей увезли в неизвестном направлении.

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