В Крыму оккупанты временно перекрыли движение по мосту через Керченский пролив

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом заявили оккупанты в сообщении в соцсетях.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении россиян.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник отметил, что Крымскому мосту осталось недолго, и это понимают сами россияне. Поскольку западные партнеры до сих пор не приняли решения о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу для уничтожения моста.

А накануне посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту.

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