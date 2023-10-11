В Крыму оккупанты выставили на продажу "национализированную" квартиру Зеленского

Оккупационные "власти" Крыма в сентябре объявили о намерении продать примерно 100 украинских объектов недвижимости, один из которых принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так называемые "власти" Крыма выставили на продажу на аукционе "национализированную" квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу временно оккупированного полуострова.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на пресс-службу так называемого "министерства имущественных и земельных отношений Крыма".

"Раньше национализированная квартира выставлена на продажу путем открытого аукциона", – говорится в сообщении.

Площадь квартиры составляет более 100 кв. м. Лот размещен на портале "ГИС Торги", где оккупанты обычно продают "национализированное" имущество. Аукцион будет проходить в электронном формате. Торги пройдут 30 октября.

Вырученные от "продажи" квартиры деньги оккупанты планируют потратить на войну против Украины, в том числе на помощь войскам РФ.

Напомним, в Крыму оккупанты "национализировали" квартиру первой леди Украины Елены Зеленской.

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