В Крыму оккупанты забирают мужчин на войну России с Украиной

Россияне мобилизуют и украинцев, и крымских татар.

Российские оккупанты в Крыму начали активно забирать мужчин на войну против Украины в составе различных подразделений армии РФ.

Об этом сообщает "Крымская платформа".

"По нашей информации, в рядах вражеской армии есть немало мужчин, которых призвали в Крыму, а теперь – бросили воевать против Украины. С родственниками таких военных в Крыму проводятся встречи, им сообщают о возможности получения психологической помощи в случае необходимости на время фактического участия членов их семей в военных действиях против Украины, но об этом даже не говорят прямо, утверждая, что они задействованы в какой-то "спецоперации", — говорится в сообщении.

О местонахождении, физическом состоянии отправленных на так называемую "спецоперацию" людей их семьям сообщат только после ее окончания. По мнению "Крымской платформы", это означает, что о смерти или пленении человека родственники узнают неизвестно когда. В то же время тысячи родственников мужчин, которых оккупанты отправили воевать в Украину, не призывают остановить эту войну.

"Враг сейчас активно и насильственно мобилизует на войну против собственной же страны жителей со всех уголков временно оккупированного Крымского полуострова, в частности крымских татар и украинцев. Мы обращаемся к гражданам Украины, проживающим во временно оккупированном Крыму: оказывайте сопротивление оккупанту — не отпускайте своих членов семей на войну против собственного же народа! Забирайте детей из воинских частей, не давайте им совершать военные преступления, не отправляйте их на гибель!" – призывали в "Крымской платформе".