В Крыму оккупанты забирают мужчин на войну России с Украиной

Россияне мобилизуют и украинцев, и крымских татар.
Российские оккупанты в Крыму начали активно забирать мужчин на войну против Украины в составе различных подразделений армии РФ.
Об этом сообщает "Крымская платформа".
"По нашей информации, в рядах вражеской армии есть немало мужчин, которых призвали в Крыму, а теперь – бросили воевать против Украины. С родственниками таких военных в Крыму проводятся встречи, им сообщают о возможности получения психологической помощи в случае необходимости на время фактического участия членов их семей в военных действиях против Украины, но об этом даже не говорят прямо, утверждая, что они задействованы в какой-то "спецоперации", — говорится в сообщении.
О местонахождении, физическом состоянии отправленных на так называемую "спецоперацию" людей их семьям сообщат только после ее окончания. По мнению "Крымской платформы", это означает, что о смерти или пленении человека родственники узнают неизвестно когда. В то же время тысячи родственников мужчин, которых оккупанты отправили воевать в Украину, не призывают остановить эту войну.
"Враг сейчас активно и насильственно мобилизует на войну против собственной же страны жителей со всех уголков временно оккупированного Крымского полуострова, в частности крымских татар и украинцев. Мы обращаемся к гражданам Украины, проживающим во временно оккупированном Крыму: оказывайте сопротивление оккупанту — не отпускайте своих членов семей на войну против собственного же народа! Забирайте детей из воинских частей, не давайте им совершать военные преступления, не отправляйте их на гибель!" – призывали в "Крымской платформе".
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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