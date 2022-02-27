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В Крыму оккупанты забирают мужчин на войну России с Украиной

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В Крыму оккупанты забирают мужчин на войну России с Украиной

Associated Press

Россияне мобилизуют и украинцев, и крымских татар.

Российские оккупанты в Крыму начали активно забирать мужчин на войну против Украины в составе различных подразделений армии РФ.

Об этом сообщает "Крымская платформа".

"По нашей информации, в рядах вражеской армии есть немало мужчин, которых призвали в Крыму, а теперь – бросили воевать против Украины. С родственниками таких военных в Крыму проводятся встречи, им сообщают о возможности получения психологической помощи в случае необходимости на время фактического участия членов их семей в военных действиях против Украины, но об этом даже не говорят прямо, утверждая, что они задействованы в какой-то "спецоперации", — говорится в сообщении.

О местонахождении, физическом состоянии отправленных на так называемую "спецоперацию" людей их семьям сообщат только после ее окончания. По мнению "Крымской платформы", это означает, что о смерти или пленении человека родственники узнают неизвестно когда. В то же время тысячи родственников мужчин, которых оккупанты отправили воевать в Украину, не призывают остановить эту войну.

"Враг сейчас активно и насильственно мобилизует на войну против собственной же страны жителей со всех уголков временно оккупированного Крымского полуострова, в частности крымских татар и украинцев. Мы обращаемся к гражданам Украины, проживающим во временно оккупированном Крыму: оказывайте сопротивление оккупанту — не отпускайте своих членов семей на войну против собственного же народа! Забирайте детей из воинских частей, не давайте им совершать военные преступления, не отправляйте их на гибель!" – призывали в "Крымской платформе".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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