В Крыму оккупанты запретили малым судам выходить в море – ЦНС

Так, во временно оккупированном Крыму россияне ввели запрет на выход в море малых судов. Решение связано с серьезным страхом оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Так, владельцы маломерных судов и их капитаны не смогут выходить в море дальше, чем на некоторое расстояние. Речь идет об ограничении в 1 километре от Феодосийского порта.

"Таким образом оккупанты отреагировали на успешные поражения объектов с РФ в регионе", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа недалеко от Оленевки в Крыму прогремели мощные взрывы. На место прилета выехали "скорые".

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