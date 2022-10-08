В Крыму останавливают фуры, которые едут по направлению к Крымскому мосту

Работники Государственной инспекции безопасности дорожного движения останавливают грузовики, едущие из аннексированного Крыма в направлении Крымского моста.

Об этом сообщают российские СМП со ссылкой на водителей.

Отмечается, что фуры пока не пропускают. Автомобили останавливаются на стоянках и АЗС. По словам водителя, пока нет информации, как уехать за пределы Крыма.

К слову, российский антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Фура могла уехать Краснодара. Во время проверки транспортного средства не обнаружили подозрительных предметов, но через несколько минут грузовик взорвался во время движения.

"Взрыв" на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Российские оккупанты сначала сообщили, что загорелась цистерна с топливом на поезде.

Впоследствии в Москве проинформировали, что произошел взрыв, который и привел к пожару. Отмечается, что произошел подрыв грузового автомобиля. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов".

Затем президент-диктатор Владимир Путин отреагировал на взрыв и поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия.

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