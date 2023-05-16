В Крыму отменили последние звонки для школьников: как объясняют

Оккупационные власти Крыма отменили последние звонки для школьников, кроме выпускников 9 и 11 классов.

В этом году во временно оккупированном Крыму в "целях безопасности" отменили последние звонки для школьников, кроме выпускников 9 и 11 классов.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов в Telegram.

"В Крыму торжественные линейки на последний звонок в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов. Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных заведений", — заявил оккупант.

Другие учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах. В учебных заведениях будут приняты меры безопасности.

Напомним, в оккупированном Крыму активисты движения "Желтая Лента" провели акцию с напоминанием, что остров является частью Украины (фото).

Читайте также: