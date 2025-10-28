- Дата публикации
В Крыму парализована связь и не хватает топлива: партизаны сообщили детали
После топливного кризиса Крым охватили перебои с мобильной связью и интернетом — партизаны сообщают о хаосе в работе сетей и сервисов.
Во временно оккупированном Крыму четвертый день продолжаются масштабные проблемы со связью и доступом в интернет. Вместе с дефицитом топлива это повлекло за собой настоящий инфраструктурный коллапс.
Об этом сообщает «Атеш».
Оккупационные власти не способны поддерживать даже базовую гражданскую инфраструктуру.
Жители полуострова жалуются на постоянные сбои мобильных сетей и отсутствие интернета. Многие пользователи видят в своих мессенджерах сообщения «Ожидание сети», а звонки просто не проходят.
Даже недавно запущенный российский мессенджер MAX, который Кремль называет аналогом Telegram, постоянно глючит.
Пользователи не могут звонить или отправлять сообщения.
По словам местных жителей, сервис работает с большими сбоями или вообще не запускается.
Параллельно на полуострове идет топливный кризис. Из-за некомпетентности оккупационных властей значительная часть автозаправок не работает, что останавливает торговлю и логистические процессы.
Многие предприниматели не могут вести деятельность, поскольку доступ к онлайн-услугам и банковским системам ограничен.
Активисты движения сопротивления предупреждают, что в случае дальнейших сбоев банковская система Крыма может полностью остановиться.
Местным жителям советуют держать запас наличных и топлива, ведь ситуация с каждым днем только усугубляется.
По оценкам наблюдателей, российская оккупационная администрация фактически потеряла контроль над базовыми сервисами, что свидетельствует о глубоком кризисе управления.
Пока оккупанты пытаются скрыть масштабы проблем, жители полуострова остаются без связи, горючего и уверенности в завтрашнем дне.
