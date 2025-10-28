ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
230
Время на прочтение
2 мин

В Крыму парализована связь и не хватает топлива: партизаны сообщили детали

После топливного кризиса Крым охватили перебои с мобильной связью и интернетом — партизаны сообщают о хаосе в работе сетей и сервисов.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Мобильная вышка

Мобильная вышка / © Газета.Ru

Во временно оккупированном Крыму четвертый день продолжаются масштабные проблемы со связью и доступом в интернет. Вместе с дефицитом топлива это повлекло за собой настоящий инфраструктурный коллапс.

Об этом сообщает «Атеш».

Оккупационные власти не способны поддерживать даже базовую гражданскую инфраструктуру.

Жители полуострова жалуются на постоянные сбои мобильных сетей и отсутствие интернета. Многие пользователи видят в своих мессенджерах сообщения «Ожидание сети», а звонки просто не проходят.

Даже недавно запущенный российский мессенджер MAX, который Кремль называет аналогом Telegram, постоянно глючит.

Пользователи не могут звонить или отправлять сообщения.

По словам местных жителей, сервис работает с большими сбоями или вообще не запускается.

Параллельно на полуострове идет топливный кризис. Из-за некомпетентности оккупационных властей значительная часть автозаправок не работает, что останавливает торговлю и логистические процессы.

Многие предприниматели не могут вести деятельность, поскольку доступ к онлайн-услугам и банковским системам ограничен.

Активисты движения сопротивления предупреждают, что в случае дальнейших сбоев банковская система Крыма может полностью остановиться.

Местным жителям советуют держать запас наличных и топлива, ведь ситуация с каждым днем только усугубляется.

По оценкам наблюдателей, российская оккупационная администрация фактически потеряла контроль над базовыми сервисами, что свидетельствует о глубоком кризисе управления.

Пока оккупанты пытаются скрыть масштабы проблем, жители полуострова остаются без связи, горючего и уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, ранее «АТЕШ» сообщил, что ВСУ уготовили по базе россиян в Херсонской области, где было много техники.

Дата публикации
Количество просмотров
230
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie