В Крыму партизаны подорвали часть железной дороги (фото)

Повреждена часть пути в 12 км от станции "Симферополь". Партизаны движения "Атеш" заявили, что это дело их рук.

Недалеко от оккупированного Симферополя подорвали часть железнодорожного пути, поэтому движение на ветке было остановлено.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

"В Крыму взорвали часть железной дороги. По предварительным данным, в результате взрыва была повреждена часть железной дороги в 12 километрах от станции "Симферополь", в районе села Почтовое", – говорится в заявлении.

Из-за повреждения движение на железнодорожной ветке остановили и в дороге задержались три поезда. Речь идет о поезде Севастополь-Санкт-Петербург со 166 пассажирами и двух пригородных электропоездах.

Фото: телеграмм-канал Baza

Взрыв устроили участники партизанского движения "Атеш", о чем они сообщили в своем заявлении.

"Успешно ликвидирована часть железнодорожного полотна в районе села Почтовое, недалеко от оккупированного Симферополя. Поезда стоят, никто уже никуда не едет, и ничего никуда уже не везут", – говорится в заявлении.

Там также опубликовали фото взрывчатки и опубликованный каналом Baza снимок с результатами работы этой взрывчатки.

"Выражаем благодарность мужественным железнодорожникам-активистам АТЕШ", – отмечается в сообщении.

Фото: "Атеш"

Фото: телеграмм-канал Baza

Отметим, что 23 февраля в оккупированном Крыму на российских радиостанциях было запущено обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова. Он подчеркнул, что Крым, Донбасс и весь юг Украины вернутся домой.

Украина может освободить Крым до конца лета 2023 года при наличии дальнобойных ракет. Такую оценку недавно дал экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Крым или Донбасс: какая точка станет финалом полномасштабной войны - Дмитрий Снегирев

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