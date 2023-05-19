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В Крыму пенсионерка написала донос на девушку из-за папы с изображением "Бандеры" (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Крыму пенсионерка написала донос на девушку из-за папы с изображением "Бандеры" (фото)

Татуировка с Томасом Шелби / Фото: телеграм-канал NEXTA Live

Инцидент произошел в одном из автобусов, следовавших из Джанкоя в Севастополь.

Во временно оккупированном Крыму пенсионерка увидела в татуировке на ноге девушки лидера украинского националистического движения Степана Бандеру, хотя там был изображен персонаж Томас Шельби, роль которого в сериале "Острые картузы" исполнил актер Киллиан Мерфи.

Об этом сообщает Nexta Live.

В сообщении указывается, что неадекватная женщина устроила скандал из-за того, что ей показалось, что на татуировке изображен Степан Бандера. Также женщина написала донос в полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из автобусов, следовавших из Джанкоя в Севастополь.

Также девушку восприняли как "экстремист" из-за ее платья с вышивкой, в которой пенсионерка увидела "вышиванку".

В полиции установили, что девушка работает в местном морге, ее "вышиванка" оказалась простым платьем, а на ноге был изображён актер, а не Степан Бандера.

Татуировка с Томасом Шелби / © телеграм-канал NEXTA Live
Татуировка с Томасом Шелби / Фото: телеграм-канал NEXTA Live

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Москвы написала донос на собственную дочь из-за ссоры по поводу войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России три человека написали донос на 70-летнюю Ольгу Слегину из-за того, что она сделала комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Дата публикации
Просмотры
1508
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