В Крыму "победила на выборах" в Госдуму путинская "Единая Россия"

В Крыму "победила на выборах" в Госдуму путинская "Единая Россия"

Партия получила более 60% голосов.

В аннексирована Крыму во время "выборов" в Госдуму России победила путинская партия "Единая Россия".

Об этом заявил "голова" "избирательной комиссии Крыма" Михаил Малышев, сообщает издание "Крим.Реалии".

Симферопольском, Керченском, Евпаторийском округах лидирует правящая партия "Единая Россия". Политсила получила 63,33% голосов. "ЕР" также победила в одномандатных округах.

Голоса по других партий распределились так: "КПРФ" — 9,15%, "ЛДПР" Владимира Жириновского — 7,75%, "Справедливая Россия — За правду" — 5,93%, а "Новые люди" — 3, 96% .

По словам Малышева, явка на "выборах"на полуострове составила 49,75%.

Как сообщалось, выборы в Госдуму продолжались три дня — 17-19 сентября. Жители захваченных территорий Луганской и Донецкой областей, кроме украинского паспорта имеют еще и российский, также проголосовали. По предварительным подсчетам экзит-пола "ИНСОМАР" в лидерах пропутинская "Единая Россия", набравшая 45,2%. В Госдуму попадают также КПРФ — 21%; ЛДПР — 8,7%; "Справедливая Россия — За правду" — 7,9% голосов.

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