В Крыму после освобождения планируют выращивать медицинский каннабис

Такая стратегия уже наработана.
После освобождения от российских оккупантов в украинском Крыму планируют выращивать медицинский каннабис.
Об этом сообщила постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
Тамила Ташева подчеркнула, что представительство президента совместно с Киевской школой экономики, Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и Центром оборонных стратегий наработало стратегию развития Крыма после его освобождения.
В этот документ вошло выращивание медицинского каннабиса в отдельных районах Крыма.
"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма (после его легализации в Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано", — сообщила представитель президента в Крыму.
Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении.
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