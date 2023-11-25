В Крыму после удара по воинской части оккупанты целый день вывозили трупы — АТЕШ

Местные жители также участвовали в атаке на воинскую часть.

После удара Вооруженных сил Украины по воинской части в оккупированном Крыму захватчики весь день вывозили тела погибших.

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Об этом говорится в сообщении военного партизанского движения АТЕШ.

В сообщении указывается, что местные жители также участвовали в атаке на воинскую часть.

В результате удара были уничтожены РЛС, средства ПВО и личный состав окупантов. Весь автотранспорт, предназначенный для перевозки погибших, был в течение всего дня привлечен для эвакуации тел.

"Отдельно зафиксировано передвижение 8-10 труповозок с телами 200-х ранним утром", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении указывается, что в последние месяцы представители движения часто публиковали информацию о расположении ПВО, РЛС, центрах подготовки мобилизованных ВС РФ в Джанкое. Всю информацию мирные жители и участники партизанского движения передавали украинским военным.

Напомним, ранее сообщалось, что партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что их агент проник в одну из частей Росгвардии в Евпатории, во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Крыму днем 21 ноября раздалась серия взрывов.

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