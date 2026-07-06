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- Украина
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В Крыму после взрывов пропал свет: сообщают об ударах в районе военного аэродрома "Гвардейское"
В ночь на 6 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. По сообщениям местных Telegram-каналов, после этого в ряде населенных пунктов возникли масштабные перебои с электроснабжением.
Во временно оккупированном Крыму ночью 6 июля прогремели взрывы, после которых в нескольких районах полуострова исчезло электроснабжение.
Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на сообщения местных жителей.
По информации канала, около 00:43 было зафиксировано по меньшей мере два взрыва в районе военного аэродрома "Гвардейское". Перед этим, примерно через 15 минут, очевидцы слышали интенсивную стрельбу и еще несколько мощных взрывов. Последний громкий взрыв, по словам подписчиков канала, прогремел около 01:14.
Также сообщается о взрывах в районе Белогорска.
На фоне взрывов в Бахчисарае около 00:45 полностью исчезло электроснабжение. Кроме того, без света осталась Ялта. По словам очевидцев, в городе было слышно только работу генераторов, а в окнах домов светили фонарики.
Официального подтверждения информации о причинах взрывов и масштабах отключений электроэнергии пока нет.
Напомним, что ранее ГУР атаковало аэропорт «Бельбек» в Крыму: РФ потеряла дорогостоящий Миг-29