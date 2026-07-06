В Крыму после взрывов пропал свет: сообщают об ударах в районе военного аэродрома "Гвардейское"

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Во временно оккупированном Крыму ночью 6 июля прогремели взрывы, после которых в нескольких районах полуострова исчезло электроснабжение.

Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на сообщения местных жителей.

По информации канала, около 00:43 было зафиксировано по меньшей мере два взрыва в районе военного аэродрома "Гвардейское". Перед этим, примерно через 15 минут, очевидцы слышали интенсивную стрельбу и еще несколько мощных взрывов. Последний громкий взрыв, по словам подписчиков канала, прогремел около 01:14.

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Также сообщается о взрывах в районе Белогорска.

На фоне взрывов в Бахчисарае около 00:45 полностью исчезло электроснабжение. Кроме того, без света осталась Ялта. По словам очевидцев, в городе было слышно только работу генераторов, а в окнах домов светили фонарики.

Официального подтверждения информации о причинах взрывов и масштабах отключений электроэнергии пока нет.

Напомним, что ранее ГУР атаковало аэропорт «Бельбек» в Крыму: РФ потеряла дорогостоящий Миг-29

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