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ТСН в социальных сетях

Атака на Крым

Атака на Крым

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
422
Время на прочтение
1 мин
Атака на Крым

В Крыму после взрывов пропал свет: сообщают об ударах в районе военного аэродрома "Гвардейское"

В ночь на 6 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. По сообщениям местных Telegram-каналов, после этого в ряде населенных пунктов возникли масштабные перебои с электроснабжением.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Во временно оккупированном Крыму ночью 6 июля прогремели взрывы, после которых в нескольких районах полуострова исчезло электроснабжение.

Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на сообщения местных жителей.

По информации канала, около 00:43 было зафиксировано по меньшей мере два взрыва в районе военного аэродрома "Гвардейское". Перед этим, примерно через 15 минут, очевидцы слышали интенсивную стрельбу и еще несколько мощных взрывов. Последний громкий взрыв, по словам подписчиков канала, прогремел около 01:14.

Также сообщается о взрывах в районе Белогорска.

На фоне взрывов в Бахчисарае около 00:45 полностью исчезло электроснабжение. Кроме того, без света осталась Ялта. По словам очевидцев, в городе было слышно только работу генераторов, а в окнах домов светили фонарики.

Официального подтверждения информации о причинах взрывов и масштабах отключений электроэнергии пока нет.

Напомним, что ранее ГУР атаковало аэропорт «Бельбек» в Крыму: РФ потеряла дорогостоящий Миг-29

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Дата публикации
Количество просмотров
422
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