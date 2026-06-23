В Крыму пожар на большой электроподстанции увидел спутник NASA

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Во временно оккупированном Крыму ночью зафиксировали пожар на энергетическом объекте в Советском районе – возгорание возникло на подстанции «Насосная-2».

Об этом сообщают мониторинговые каналы с ссылкой на данные спутниковой системы пожарного мониторинга FIRMS.

По обнародованной информации, сервис NASA FIRMS зафиксировал термическую аномалию в районе подстанции «Насосная-2» (220/110/35/10 кВ), расположенной в Советском районе оккупированного Крыма. Предварительно речь идет о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры.

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Официальной информации от оккупационных властей относительно причин возгорания или возможных повреждений пока нет. Мониторинговые ресурсы отмечают, что объект является важнейшим узлом электроснабжения на востоке полуострова.

Деоккупация Крыма — последние новости

Напомним, временно оккупированный Крым оказался на пороге масштабного топливного и экономического кризиса, а лето этого года станет для местных жителей серьезным испытанием.

Ранее мы писали, что, несмотря на серьезные проблемы с дорогами, светом и водой, Россия не собирается добровольно уходить из Крыма. Для Кремля это не просто территория, а вопрос выживания власти.

Несмотря на это советник министра обороны Украины Сергей Стерненко 21 июня заявил, что россиян в Крыму ждут серьезные проблемы.

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