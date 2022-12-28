В Крыму приговорили журналистку Ирину Данилович к семи годам заключения

"Суд" в аннексированном Крыму приговорил гражданскую журналистку и медсестру Ирину Данилович к семи годам лишения свободы. Также ей присудили 50 тысяч рублей штрафа.

Об этом сообщает правозащитный проект "Крымский процесс".

Данилович признали виновным в совершении преступления по статье "незаконные приобретения, передачи, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". "Вина объективно доказана свидетельскими показаниями и доказательствами по делу", — подчеркнула судья.

Журналистку обвинили в хранении самодельного взрывного устройства. На вопрос, понятна ли подсудимая суть приговора, журналистка ответила отрицательно.

К слову, Данилович исчез 29 апреля, когда возвращалась с работы домой. В ее доме в селе Владиславовка возле Феодосии силовики провели обыск, изъяли телефон и технику.

До 7 мая ее удерживали в подвале ФСБ. Затем в сумке, которую у нее изъяли, нашли взрывчатку. Оккупационный суд Киевский районный суд Симферополя избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Затем срок удлиняли.

Напомним, суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима гражданина Украины Алексея Пасечника за приобретение GPS-трекера для использования в личном автомобиле для охранных нужд.

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