В Крыму приостановили продаж железнодорожных и авиабилетов из-за взрыва на мосту

Продажа билетов на поезда, следующие в и из Крыма приостановлена.

Из-за взрыва на Крымском мосту компания "Российские железные дороги" приостановила продажу билетов на поезда с и до полуострова.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Все поезда сообщением с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, не будут временно отправляться", — говорится в сообщении.

Также известно, что все автобусные рейсы в Крым и обратно отменены.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту около 6:00 произошел мощный взрыв. По предварительным данным, вспыхнула якобы цистерна с топливом. Пожар продолжается уже несколько часов, поэтому россияне не могут установить масштабы разрушений.

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