В Крыму призывают на службу мужчин, чтобы те воевали против Украины

В Крыму призывают на службу мужчин, чтобы те воевали против Украины

На территории временно оккупированного Крыма продолжается очередной незаконный призыв в армию РФ.

Жители полуострова, которых призовут на службу в российскую армию, будут вынуждены воевать против Украины.

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополь.

"На территории временно оккупированного полуострова идет очередная, 15-ая незаконная призывная кампания, начатая Российской Федерацией. Призывники, преимущественно граждане Украины, будут вынуждены непосредственно участвовать в войне России против Украины", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что прокуратура Крыма установила и сообщила о подозрениях в совершении военного преступления уже 10 военным комиссарам разных районов оккупированного полуострова, в том числе и так называемому "военному комиссару" АР Крым.

В прокуратуре добавили, что украинские суды уже рассматривают обвинительные акты в отношении военных комиссаров Симферопольского и Кировского районов, а также городов Алушта и Феодосия. Их обвинили в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть незаконно аннексированный Крым.

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