В Крыму продолжается массированная атака дронов: в Керчи раздаются взрывы, перекрыт мост

Крым

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Во временно оккупированном Крыму ночью 23 июня идет массированная атака беспилотников. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер " .

По сообщениям местных жителей, в Керчи в 01:43 над районом горы Митридат раздался мощный взрыв. Уже в 01:57 очевидцы сообщают о новых взрывах, пролете дрона и работе мобильных огневых групп россиян, открывающих огонь по целям в небе.

Также в районе Керченского моста продолжается активная работа российской противовоздушной обороны. Оккупационные власти перекрыли движение по мосту, а очевидцы сообщают о стрельбе трассировочными боеприпасами вблизи переправы.

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Кроме того, два взрыва слышали жители Феодосии около 00:58.

В Симферополе и в части Симферопольского района фиксируют перебои с электроснабжением — свет исчезал примерно на 10–15 минут. Аналогичная ситуация наблюдается и в Советском районе полуострова.

Между тем в Нижнегорском районе также слышны взрывы, местные жители сообщают о пролете дронов, а российская ПВО пытается их перехватить.

Информация о последствиях атаки уточняется, воздушная атака на оккупированный полуостров продолжается.

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Деоккупация Крыма — последние новости

Напомним, временно оккупированный Крым оказался на пороге масштабного топливного и экономического кризиса, а лето этого года станет для местных жителей серьезным испытанием.

Ранее мы писали, что, несмотря на серьезные проблемы с дорогами, светом и водой, Россия не собирается добровольно уходить из Крыма. Для Кремля это не просто территория, а вопрос выживания власти.

Несмотря на это советник министра обороны Украины Сергей Стерненко 21 июня заявил, что россиян в Крыму ждут серьезные проблемы.

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