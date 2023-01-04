В Крыму прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар (видео)

В результате инцидента, как заявляют оккупанты, погибший.
Поздно вечером 4 января во временно оккупированном Крыму на мысе Фиолент (Севастополь) раздались мощные взрывы и произошел масштабный пожар.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
В крымских пабликах местные пишут, что сначала была вспышка, потом взрыв и пожар. В сети публикуют фотографии и видео с места инцидента. На кадрах видно, как в небо вздымается огонь и густой черный дым. Также слышны звуки взрывов. Судя по видео, местные напуганы событием.
Оккупанты утверждают, что якобы причиной взрыва на Фиоленте стал сорвавшийся в доме газовый баллончик. В результате инцидента погиб человек. Так, в МЧС Севастополя заявляют, что вызов поступил в районе 23 часа. Огонь был ликвидирован спасателями.
"Хлопок" в Крыму
Все чаще в аннексированном украинском Крыму раздаются взрывы. Настроения россиян панические, которые усиливаются каждый день. Так, утром 4 января в социальных сетях начали сообщать звуки взрывов во временно оккупированном Севастополе и Евпатории. Согласно сообщениям в социальных сетях, по меньшей мере дважды сработали системы ПВО.
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