В Крыму прогремели взрывы – мониторинговые каналы

Оккупантов ждет неспокойная ночь.
С аэродрома Бельбек, временно оккупированном Крымом, подняли в воздух истребители.
Об этом сообщает канал "Крымский ветер".
Также 7 мощных взрывов и стрельба прогремели в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Об этом сообщают очевидцы.
В Симферополе и районе тоже слышны взрывы.
А над Героевским под Керчью что-то громко пролетело в сторону моста.
Оккупанты объявили воздушную опасность для всей территории Крыма вроде бы из-за атаки беспилотников.
Напомним, спутниковые снимки показали, что Россия усилила оборону Керченского моста, соединяющего ее с Крымом. На кадрах, сделанных Maxar Technologies, видно, как вокруг моста возводят дополнительные защитные сооружения, включая баржи и плавучие заграждения. Эти меры направлены на защиту от украинских атак, особенно с использованием беспилотников, уже неоднократно повреждавших мост.
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