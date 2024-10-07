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В Крыму прогремели взрывы – мониторинговые каналы

В Крыму прогремели взрывы – мониторинговые каналы

В Крыму сегодня жарко.

Оккупантов ждет неспокойная ночь.

С аэродрома Бельбек, временно оккупированном Крымом, подняли в воздух истребители.

Об этом сообщает канал "Крымский ветер".

Также 7 мощных взрывов и стрельба прогремели в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Об этом сообщают очевидцы.

В Симферополе и районе тоже слышны взрывы.

А над Героевским под Керчью что-то громко пролетело в сторону моста.

Оккупанты объявили воздушную опасность для всей территории Крыма вроде бы из-за атаки беспилотников.

Напомним, спутниковые снимки показали, что Россия усилила оборону Керченского моста, соединяющего ее с Крымом. На кадрах, сделанных Maxar Technologies, видно, как вокруг моста возводят дополнительные защитные сооружения, включая баржи и плавучие заграждения. Эти меры направлены на защиту от украинских атак, особенно с использованием беспилотников, уже неоднократно повреждавших мост.

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