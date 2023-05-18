В Крыму произошел взрыв на железной дороге: с рельсов сошли несколько вагонов с зерном (фото)

Власти не сообщают причин аварии на железной дороге в Крыму, а российские паблики утверждают о "подрыве" и "диверсии".

В Симферопольском районе оккупированного Крыма произошел взрыв на железной дороге утром 18 мая, в результате которого с рельсов сошли вагоны с зерном.

Об этом сообщил советник самопровозглашенного "главы" Крыма Олег Крючков и российские телеграмм-каналы.

Так, телеграмм-канал Baza сообщает, что взрыв на железной дороге в Симферопольском районе произошел в 8:20. В результате происшествия с рельсов сошли пять вагонов с зерном. При этом паблик называет инцидент "подрывом" и "диверсией".

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Крючков сообщил, что временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь-Севастополь.

"Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет поставлено в известность дополнительно", — указал он, не назвав причины.

Позже в "Крымской железной дороге" сообщили, что вагоны грузового поезда сошли с рельс из-за "вмешательства посторонних лиц".

Фото с места взрыва на железной дороге в Крыму/Telegram-канал 112

В Крыму сошли с рельсов грузовые вагоны после взрыва на железной дороге/Фото из соцсетей

Заметим, в оккупированном россиянами Крыму постоянно случаются всяческие невзгоды, как вот "бавовна", аварии и пожары. Так, 12 мая в Джанкойском районе упал российский военный вертолет Ми-28.

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