- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 1 мин
В Крыму произошли "прилеты" по железнодорожной инфраструктуре: какие последствия (фото)
В Крыму было попадание по нефтебазе, загорелся поезд с горюче-смазочными материалами.
В оккупированном Крыму 26 августа сообщают об ударах дронов по железнодорожной инфраструктуре врага в Джанкое и Красногвардейском.
Об этом информируют местные телеграм-каналы.
В оккупированном Джанкое, возможно, произошел «прилет» по нефтебазе возле железнодорожной станции. Горит поезд с горюче-смазочными материалами.
В то же время в Красногвардейском, вероятно, попали в подстанцию на железнодорожной станции «Урожайная».
В свою очередь Минобороны России утверждает о якобы сбитии утром восьми дронов над Крымом.
Напомним, в ночь на 21 августа в Крыму в районе Фиолента прогремели сильные взрывы. Впоследствии стало известно о взрыве и пожаре в микрорайоне Казачка.
В тот же день вблизи Джанкоя Силы спецопераций ВСУ поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами. Эта атака осложнила вражеской армии обеспечение южной группировки войск.