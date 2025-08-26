ТСН в социальных сетях

После атаки в Джанкое загорелся поезд с ГСМ

После атаки в Джанкое загорелся поезд с ГСМ / © соцмережі

Украина
297
1 мин
После атаки в Джанкое загорелся поезд с ГСМ

В Крыму произошли "прилеты" по железнодорожной инфраструктуре: какие последствия (фото)

В Крыму было попадание по нефтебазе, загорелся поезд с горюче-смазочными материалами.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
В оккупированном Крыму 26 августа сообщают об ударах дронов по железнодорожной инфраструктуре врага в Джанкое и Красногвардейском.

Об этом информируют местные телеграм-каналы.

В оккупированном Джанкое, возможно, произошел «прилет» по нефтебазе возле железнодорожной станции. Горит поезд с горюче-смазочными материалами.

В то же время в Красногвардейском, вероятно, попали в подстанцию на железнодорожной станции «Урожайная».

В свою очередь Минобороны России утверждает о якобы сбитии утром восьми дронов над Крымом.

Дым в Крыму после ударов по железнодорожной инфраструктуре / © соцмережі

Напомним, в ночь на 21 августа в Крыму в районе Фиолента прогремели сильные взрывы. Впоследствии стало известно о взрыве и пожаре в микрорайоне Казачка.

В тот же день вблизи Джанкоя Силы спецопераций ВСУ поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами. Эта атака осложнила вражеской армии обеспечение южной группировки войск.

