В Крыму прозвучала серия мощных взрывов: оккупанты говорят о работе ПВО

Взрывы были слышны в Севастополе и Джанкое.

В оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв, после чего представитель захватчиков Розважаев заявил о якобы сбитом украинском беспилотнике.

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Об этом информирует Крым.Реалии.

Корреспондент издания сообщил, что в центральной части города после слышно несколько пусков реактивных бомбометов, после того в городе раздался громкий взрыв из района входа в главную бухту Севастополя.

Представитель оккупационной администрации Розважаев заявил, что якобы российские силы ПВО сбили беспилотник и "повреждение инфраструктуры не зафиксировано".

Кроме того, местные телеграммы каналы сообщают, что взрывы были слышны также в Джанкое. Там перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой".

Напомним, ранее сообщалось, что под Джанкоем партизаны пробрались на аэродром РФ и "засветили" РЛС кафиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Крыму оккупационная "власть" бьет тревогу из-за дефицита горючего.

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