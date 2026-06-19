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- Украина
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В Крыму прозвучала серия мощных взрывов: сообщают об атаке на военные объекты и пожар возле Армянска
Во временно оккупированном Крыму ночью 19 июня прогремела серия мощных взрывов в районах российских военных объектов в Гвардейском и Армянске, после чего очевидцы сообщили о пожаре вблизи Перекопа.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 19 июня прогремела серия мощных взрывов в районах военного гарнизона в Гвардейском и города Армянск, после чего очевидцы сообщили о пожаре близ Перекопа.
По сообщениям мониторингового канала «Крымский ветер» , сначала жители зафиксировали еще два сильных взрыва в районе военного гарнизона в поселке Гвардейское, где расположен российский военный аэродром.
Впоследствии несколько громких взрывов прогремели в Армянске на севере оккупированного полуострова. Местные жители сообщают, что от ударов дрожали окна в домах.
По предварительным данным, было слышно не менее 4–5 взрывов, в том числе в направлении завода Крымский Титан — одного из крупнейших промышленных предприятий на полуострове.
Также появилась информация о возможном подрыве или попадании по автозаправочной станции между Перекопом и Армянском. Очевидцы сообщают о масштабном пожаре, который виден издалека.
Официального подтверждения причин взрывов со стороны оккупационных властей пока нет. Информация о возможных последствиях уточняется.
Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов