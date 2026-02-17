ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
13
Время на прочтение
1 мин

В Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов": мост перекрыт

В ночь на 17 февраля 2026 года во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов в разных районах полуострова — местные паблики и мониторинговые каналы сообщают о дронах, пусках ракет и работе российской ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
В Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов": мост перекрыт

В Керчи и ряде других населенных пунктов временно оккупированного Крыма ночью 17 февраля были слышны взрывы.

Об этом сообщают подписчики крымских мониторинговых каналов, в том числе « Крымский ветер ».

В частности, по их данным, в Керчи слышали пролет ракет, серию мощных взрывов и чувствовали сильнейшую вибрацию. В небе будто было видно зарево. Также отмечается, что Крымский мост был закрыт для движения около семи часов.

Сообщения о взрывах поступали и из района аэродромов «Кача» и «Бельбек». По словам подписчиков мониторинговых каналов, там могли раздаваться очень мощные взрывы, вероятно, на фоне работы противовоздушной обороны. Также заявляется о возможном «прилете» в районе аэродрома «Кача».

Взрывы фиксировались в Джанкойском, Кировском и Красногвардейском районах. Над последним, по данным из пабликов, замечали беспилотники.

В Севастополе, как сообщается, работали зенитные комплексы «Панцирь» в районе Ялтинского кольца, овощебазы и вблизи бухты Казачьей. О взрывах также писали феодосийские жители и района аэродрома «Саки» в Новофедоровке.

Кроме того, в Симферополе, по информации подписчиков, на время исчез мобильный и домашний интернет у части провайдеров.

Официальных комментариев от российских оккупационных властей на момент публикации нет.

Напомним, что Россия может посылать США сигналы о "признании" Крыма: Зеленский очертил позицию Украины

Зеленский отметил, что Украина не поддержит никаких противоречащих Конституции решений.

Дата публикации
Количество просмотров
13
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie