В Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов": мост перекрыт
В ночь на 17 февраля 2026 года во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов в разных районах полуострова — местные паблики и мониторинговые каналы сообщают о дронах, пусках ракет и работе российской ПВО.
В Керчи и ряде других населенных пунктов временно оккупированного Крыма ночью 17 февраля были слышны взрывы.
Об этом сообщают подписчики крымских мониторинговых каналов, в том числе « Крымский ветер ».
В частности, по их данным, в Керчи слышали пролет ракет, серию мощных взрывов и чувствовали сильнейшую вибрацию. В небе будто было видно зарево. Также отмечается, что Крымский мост был закрыт для движения около семи часов.
Сообщения о взрывах поступали и из района аэродромов «Кача» и «Бельбек». По словам подписчиков мониторинговых каналов, там могли раздаваться очень мощные взрывы, вероятно, на фоне работы противовоздушной обороны. Также заявляется о возможном «прилете» в районе аэродрома «Кача».
Взрывы фиксировались в Джанкойском, Кировском и Красногвардейском районах. Над последним, по данным из пабликов, замечали беспилотники.
В Севастополе, как сообщается, работали зенитные комплексы «Панцирь» в районе Ялтинского кольца, овощебазы и вблизи бухты Казачьей. О взрывах также писали феодосийские жители и района аэродрома «Саки» в Новофедоровке.
Кроме того, в Симферополе, по информации подписчиков, на время исчез мобильный и домашний интернет у части провайдеров.
Официальных комментариев от российских оккупационных властей на момент публикации нет.
