- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 1 мин
В Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об обесточивании и возможном попадании по нефтебазе
В ночь на 15 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы сразу в нескольких городах — в части Армянска исчез свет, также сообщают о возможном ударе по нефтебазе.
В ночь на 15 апреля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов в нескольких городах, в частности в Симферополе, Феодосии и Армянске — в части районов зафиксированы перебои с электроснабжением.
По сообщениям подписчиков мониторинговых каналов, около 00:17 в Симферополе прогремели два мощных взрыва. Позже в 00:42 еще два взрыва слышали в Феодосии.
Наиболее интенсивной была ситуация в Армянске: с 01:32 там зафиксировали по меньшей мере шесть взрывов. В городе также исчезло электроснабжение.
Очевидцы сообщают, что пролет беспилотников в южном направлении был слышен в Армянске, Симферополе и Бахчисарайском районе.
По неподтвержденной информации, возможно попадание по нефтебазе в поселке Азовское Джанкойского района. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В настоящее время данные о последствиях атак уточняются. Ожидается официальная информация от профильных служб окупантов.
Ранее сообщалось, что ВСУ поразили радиолокационные станции "Небо-У" и "Тор-М1"
Украинские военные продолжают уничтожать противовоздушную оборону РФ. Под удар попали стратегические объекты в Крыму, Белгородской и Луганской областях.