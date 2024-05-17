В Крыму раздались новые взрывы в районе бухты Казачья

Продолжается беспокойная ночь для жителей Крыма.
Сообщается, что во временно оккупированном Крыму вроде бы произошло "технологическое нарушение" на подстанции в бухте Казачья.
Об этом сообщает оккупантское "Севастопольэнерго".
Поэтому якобы обесточенные пользователи на нескольких улицах.
В то же время очевидцы сообщают о том, что в районе бухты Казачьей, где дислоцируется 810-я бригада морской пехоты ЧФ России, раздались стрельба и взрывы, что, по-видимому, и привело к "технологическим нарушениям".
Также в ночь на 17 мая 2024 года сильные взрывы были слышны на Корабельной стороне Севастополя.
Вероятно, это "работа российского ПВО".
Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя, северо-западнее мыса Фиолент, между Камышевой бухтой и мысом Фиолент, на западной части Гераклейского полуострова.
Напомним, что ранее в Крыму раздались взрывы: россияне заявили об атаке беспилотников.
Также после атаки неизвестных беспилотников в крымской Балаклаве и Севастополе частично исчез свет.
К тому же частичное исчезновение света в Крыму оккупанты объяснили падением обломков беспилотников.
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