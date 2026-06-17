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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Крыму раздались взрывы и пропал свет: сообщают об атаке дронов

Во временно оккупированном Крыму ночью прогремели взрывы, после чего жители Красноперекопска и Армянска сообщили о перебоях с электроснабжением на фоне вероятной атаки беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Крым

Крым / © Жовта стрічка

В ночь на 17 июня на севере временно оккупированного Крыма раздались взрывы, после чего жители сообщили о перебоях с электроснабжением в Красноперекопске и Армянске.

По сообщениям местного Telegram-канала Crimean Wind , над Красноперекопском заметили беспилотники, после чего был слышен взрыв. По словам очевидцев, российская противовоздушная оборона в районе могла не сработать.

Также, по информации подписчиков канала, около 22:30 с аэродрома «Гвардейское» в оккупированном Крыму приступили к запуску ударных дронов типа Shahed .

Вскоре жители Красноперекопска и Армянска сообщили о масштабном исчезновении электроэнергии. В северной части полуострова свет, по их словам, то исчезал, то снова появлялся.

Официального подтверждения причин взрывов или информации о возможных попаданиях пока нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Украина отрезает Крым — последние новости

Напомним, на оккупированном Россией полуострове Крым в ночь на 12 июня звучали взрывы . В частности, они были слышны в Нижнегорском, Красногвардейском районах, в районе аэродрома «Саки», а также в Симферополе.

По данным Института изучения войны (ISW), Украина разрушает главные маршруты российской армии к аннексированному Крымскому полуострову. Украинские силы продолжают блокировать несколько мостов, поддерживающих наземные линии связи и соединяющие оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

Ранее мы писали о том, что ВСУ устроили оккупантам в Крыму тотальный «логистический локдаун» , перерезав все сухопутные пути. Командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди заявил о скорой изоляции полуострова.

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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