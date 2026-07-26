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- Украина
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В Крыму раздались взрывы и стрельба: сообщают об атаке беспилотников
В временно оккупированном Крыму ночью было неспокойно — громкие звуки слышали в Черноморском и Феодосии.
В поселке Черноморское на западе временно оккупированного Крыма раздался мощный взрыв. После этого местные жители тоже слышали стрельбу.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков.
Кроме того, беспилотники зафиксировали над Феодосией. В районе города работали мобильные огневые группы российских окупантов — была слышна интенсивная стрельба.
Информации о возможных поражениях, разрушениях или пострадавших пока нет. Российские оккупационные власти события пока официально не комментировали.
Удары по Крыму — последние новости
Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в течение 23-24 июля поразили 19 энергетических узлов на временно оккупированных территориях, из которых 17 — в Крыму . Общее количество пораженных энергетических целей с начала июля достигло 136.
К слову, жители временно оккупированного Крыма все чаще жалуются на масштабные перебои с электроснабжением, водой и горючим после серии украинских ударов по военной и логистической инфраструктуре полуострова.