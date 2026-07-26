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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
144
Время на прочтение
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В Крыму раздались взрывы и стрельба: сообщают об атаке беспилотников

В временно оккупированном Крыму ночью было неспокойно — громкие звуки слышали в Черноморском и Феодосии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Крым

Крым

В поселке Черноморское на западе временно оккупированного Крыма раздался мощный взрыв. После этого местные жители тоже слышали стрельбу.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков.

Кроме того, беспилотники зафиксировали над Феодосией. В районе города работали мобильные огневые группы российских окупантов — была слышна интенсивная стрельба.

Информации о возможных поражениях, разрушениях или пострадавших пока нет. Российские оккупационные власти события пока официально не комментировали.

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Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в течение 23-24 июля поразили 19 энергетических узлов на временно оккупированных территориях, из которых 17 — в Крыму . Общее количество пораженных энергетических целей с начала июля достигло 136.

К слову, жители временно оккупированного Крыма все чаще жалуются на масштабные перебои с электроснабжением, водой и горючим после серии украинских ударов по военной и логистической инфраструктуре полуострова.

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Дата публикации
Количество просмотров
144
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