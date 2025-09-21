- Дата публикации
В Крыму раздались взрывы: местные говорят об ударе по санаторию "Форос" — есть погибшие
оккупанты подтверждают прилеты по санаторию «Форос» — так называемой «даче ФСБ».
Вечером 21 сентября на Южном побережье временно оккупированного Крыма было громко. Местные жители сообщали о серии взрывов, а в районе поселка Форос зафиксирован пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление главы местной администрации Сергея Аксенова.
По имеющимся данным, в результате атаки повреждена часть элитного комплекса, известного еще с советских времен как место отдыха партийной и военной верхушки.
Россияне жалуются на атаку дронов по территории санатория «Форос Терлецкий». Оккупационные власти признали повреждение нескольких объектов, среди них здание школы, а также подтвердили пострадавших и погибших.
В то же время, мониторинговые каналы сообщают о поражении «правительственного здания», а росСМИ пишут, что «ВСУ атаковали так называемую дачу ФСБ, где неоднократно отдыхал лично Путин».
Ранее российские пропагандисты писали об «сбитии беспилотников», но быстро удалили свои посты.
Напомним, более 40% получивших повестки оккупантов погибли в первый год на фронте. С начала великой войны РФ против Украины на фронте погибли 15 077 мобилизованных россиян.