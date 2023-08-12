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В Крыму раздались взрывы — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
757
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму раздались взрывы — мониторинговые каналы

В Крыму произошел "хлопок" / Фото: ТСН.ua

В Крыму состоялась очередная "бавовна".

В ночь на 12 августа 2023 года по сообщениям мониторинговых каналов снова раздались взрывы на Крымском полуострове.

Как будто было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Пока больше подробностей не сообщается.

Обновлено: позже движение по Крымскому мосту было возобновлено. Рос"СМИ" не сообщили о причинах предварительной остановки движения.

Напомним, 9 августа, на севере Крыма также раздались взрывы в Джанкойском районе. Там еще раз перекрыли движение по Керчинскому мосту, образовались огромные пробки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы на мостах, ведущих в Крым

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Просмотры
757
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