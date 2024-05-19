В Крыму раздались взрывы: оккупанты говорят о работе ПВО (видео)

Взрывы были слышны в Севастополе, Евпатории, Саках и Перевальном.
В оккупированном Крыму прогремели взрывы в ряде населенных пунктов полуострова.
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
В сообщении указывается, что в Севастополе работает ПВО, якобы идет отражение ракетной атаки.
Кроме того, взрывы были слышны в Евпатории, Саках и Перевальном.
Сообщается, что захватчики перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.
Мониторинговые каналы сообщают о возможном попадании в корабль в районе Инженерной бухты Севастополя.
Напомним, ранее сообщалось, что частичное исчезновение света в Крыму кафиры объяснили падением обломков беспилотников.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Крыму раздались взрывы в районе бухты Казачья.
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