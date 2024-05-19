В Крыму раздались взрывы: оккупанты говорят о работе ПВО (видео)

Взрывы были слышны в Севастополе, Евпатории, Саках и Перевальном.

В оккупированном Крыму прогремели взрывы в ряде населенных пунктов полуострова.

Также читайте Удар по авиабазе "Бельбек": британская разведка оценила последствия для ПВО РФ в Крыму

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

В сообщении указывается, что в Севастополе работает ПВО, якобы идет отражение ракетной атаки.

Кроме того, взрывы были слышны в Евпатории, Саках и Перевальном.

Сообщается, что захватчики перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.

Мониторинговые каналы сообщают о возможном попадании в корабль в районе Инженерной бухты Севастополя.

Напомним, ранее сообщалось, что частичное исчезновение света в Крыму кафиры объяснили падением обломков беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Крыму раздались взрывы в районе бухты Казачья.

Читайте также: