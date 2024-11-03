В Крыму раздались взрывы: под прицелом находились военные объекты

Вспышки от работы ПВО видели даже в Красноперекопском районе.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 3 ноября было громко. Под атакой находились военные объекты россиян.

Об этом сообщил Телеграмм-канал "Крымский ветер".

Мощные взрывы прогремели в Симферополе, Севастополе, Гвардейском. Под атакой находился и Сакский район. В Симферополе раздалось несколько взрывов, предварительно — атаковали именно военную аэродром оккупантов.

"Российская ПВО работала к северу от Симферополя. Громкие взрывы также слышали в Сакском районе. Вспышки от работы ПВО видели в Красноперекопском районе", — говорится в сообщении.

Напомним, Генштаб Украины подтвердил, что 7 октября 2024 года была атака по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу во временно оккупированном Россией Крыму.

Ранее этот терминал был обстрелян украинскими беспилотными летательными аппаратами в марте 2024 года.

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