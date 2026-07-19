В Крыму раздались взрывы: сообщают о пожаре на подстанции

В Крыму раздались взрывы / © Крымский ветер

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В ночь на 19 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным паблика, около 02:00 прогремел взрыв вблизи электроподстанции 110/10 кВ «Дарсан» в Ялте. Впоследствии местные жители сообщили о пожаре на месте ушиба.

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Кроме того, взрывы также слышали в Феодосии, Судаке и Керчи.

Представители оккупационных властей Крыма пока не комментировали последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.

Мы ранее информировали, что Силы беспилотных систем за последние три дня нанесли удары по 12 объектам энергетической инфраструктуры на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

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