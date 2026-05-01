В Крыму раздались взрывы: сообщают о стрельбе и активности дронов

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Во временно оккупированном Крыму вечером зафиксирована серия взрывов и стрельба в нескольких районах.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, стрельбу слышали в Красноперекопске. Также о взрывах сообщают в Феодосии и Кировском районе. В Джанкойском районе около 22:42 раздался мощный взрыв.

Реклама

Кроме того, жители отмечают о пролете беспилотников над Красноперекопским районом в направлении юга. В районе Старокрымского полигона, по словам подписчиков, было выключено освещение.

Пока официальной информации о причинах взрывов, а также возможных разрушениях или пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в ночь на 29 апреля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов — под атакой оказалось сразу несколько военных аэродромов.

Новости партнеров