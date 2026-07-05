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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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104
Время на прочтение
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В Крыму раздались взрывы: сообщают об атаке у аэродрома "Гвардейское" и блекаут

В ночь на 5 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. По сообщениям Telegram-канала "Крымский ветер", после ударов по энергетической инфраструктуре на полуострове произошли перебои с электроснабжением.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Блэкаут

Блэкаут / © iStock

В ночь на 5 июля жители временно оккупированного Крыма сообщили о взрывах в Сакском, Бахчисарайском и Советском районах.

По информации Telegram-канала " Крымский ветер ", со ссылкой на подписчиков, взрыв прогремел также в районе военного аэродрома "Гвардейское". В Советском районе была слышна стрельба мобильных огневых групп, которые, вероятно, пытались отразить атаку беспилотников.

Кроме того, канал сообщил о блэкауте в части оккупированного полуострова после ударов по энергетической инфраструктуре. Официального подтверждения причин отключений или информации о последствиях взрывов российские оккупационные власти пока не обнародовали.

Напомним, что ранее ГУР атаковало аэропорт «Бельбек» в Крыму: РФ потеряла дорогостоящий Миг-29

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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