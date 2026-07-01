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ТСН в социальных сетях

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Украина
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В Крыму раздались взрывы у военного гарнизона РФ: сообщают об атаке дронов

Во временно оккупированном Крыму в районе поселка Гвардейское под Симферополем раздались взрывы — по данным мониторинговых каналов, беспилотники атакуют российский военный гарнизон, а российская ПВО пытается сбить цели.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Крым

Крым / © Фото из открытых источников

В ночь на 1 июля в оккупированном Крыму снова неспокойно. Telegram-канал « Крымский ветер » со ссылкой на подписчиков сообщает о серии взрывов в районе поселка Гвардейское возле Симферополя.

По предварительной информации, российская противовоздушная оборона открыла огонь по заметившим над районом беспилотникам. Также сообщается о прилете дронов по российскому военному гарнизону «Гвардейское».

Официального подтверждения последствий атаки пока нет. Информация о возможных поражениях военной инфраструктуры окупантов уточняется.

Напомним, поселок Гвардейский в Крыму является одним из важных военных узлов армии РФ, где расположен военный аэродром и объекты обеспечения российских войск.

Напомним, в ночь на 28 июня в оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Атакована Сакская ТЭЦ, расположенная возле города Саки. В районе объекта в течение часа прогремели 16 взрывов, после чего местные жители заметили зарево и дым.

После прилетов на энергообъекте возник пожар. Возгорание произошло в районе резервуаров с топливом.

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Дата публикации
Количество просмотров
30
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